القبض على 10 إرهابيين مطلوبين بمحافظة صلاح الدين العراقية

2020/07/07 | 17:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 10 "إرهابيين" في صلاح الدين اشتركوا بعدة هجمات استهدفت القو...

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