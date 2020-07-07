تهور بن سلمان يقود شركات سعودية الى المجهول

2020/07/07 | 17:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دخلت الشركات السعودية مرحلة الاعتراف بالخسائر اليومية والموسمية التي تتلقاها في الاسواق المحلية والعالمية نتيجة سياسات ولي العهد المتهور محمد بن سلمان التي ادخلت السعودية في متاهات لا يحمد عقباها حسب المراقبين للاقتصاد السعودي.وتؤكد تقارير اقتصادية ان ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يعتبر منبوذا في السعودية والمنطقة والغرب بشكل خاص، بسبب […]

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