الجبوري خلال مؤتمر صحفي: نينوى تعيش أوضاعا أمنية لا مثيل لها وسنجار مؤمنه بالكامل

2020/07/07 | 17:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الثلاثاء، بأن مدينة الموصل تعيش أوضاعا امنيه مستقرة لا مثيل لها وتشهد عودة النازحين إليها تدريجيا.وقال الجبوري خلال مؤتمرصحفي، حضرته “العهد نيوز”، بأن الأوضاع الأمنية في المدينه مستقرة بفضل تواجد القوات الامنية بمختلف صنوفها فيما تشهد المدينه عودة العوائل النازحة بشكل مستمر وخاصة الأخوة الايزيدية في […]

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