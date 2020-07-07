رئاسة الجمهورية تقيم دعوى قضائية بشأن ادعاءات لفقها المدعو محمد فوزي الزيدي

2020/07/07 | 17:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية برهم صالح بيانا بشأن دعوة قضائية أقامتها الرئاسة ضد المدعو “محمد فوزي الزيدي” هذا وأكد مصدر مخول باسم المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية برهم صالح، أن رئاسة الجمهورية أقامت دعوى قضائية أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ … Readmore

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