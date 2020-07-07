الكاظمي حول اغتيال الهاشمي: العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء

2020/07/07 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن غصة اغتيال الشهيد هشام الهاشمي لم تفارقه

وأكد الكاظمي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أن واجب الدولة تحويل الحزن والأسى الى إنتاج وإنجاز مباشر، موجها بإطلاق اسم الشهيد هشام الهاشمي على أحد شوارع العاصمة بغداد.

وشدد على أن العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء بما ارتكبوا من جرائم، متعهدا بتقديم من تورّط بالدم العراقي الى العدالة، وأنه لن يسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبداً.

وأضاف، أن حكومته لن تسمح لأحد أن يحوّل العراق الى دولة للعصابات، مشيرا الى أن الحكومة تشكلت في ظرف مليء بالأزمات وهي حكومة حلول سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وصحية، وأن العمل والإنجاز هما طريقها، وقانون الدولة سقف الجميع ولا أحد فوق القانون.

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