عبد المهدي يعود للمشهد العراقي بالتحذير من محاولات ارباك الوضع الامني

2020/07/07 | 17:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداددعا رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الحكومة الجديدة الى الحذر من محاولات ارباك الوضع الامني.وقال عبد المهدي في بيان، ان" جريمة أخرى غادرة ارتكبتها العصابات الارهابية المجرمة بحق شعبنا وأمنه واستقراره واستهدفت هذه المرة الخبير الأمني والمحلل الاستراتيجي هشام الهاشمي، الذي طالما ساند القوات الأمنية بمواجهة عصابة داعش بفكره وتحليلاته".واضاف" في الوقت الذي ندين بشدة هذه الجريمة البشعة فإننا ندعو الى الحذر من محاولات إرباك الوضع الأمني وإلى ضرورة كشف الجناة بأسرع وقت وإتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرارها".وكان مسلحون مجهولون، اغتالوا المحلل الأمني هشام الهاشمي، مساء أمس الأثنين أمام منزله في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، ما أدى لإصابته بعدة إطلاقات نارية في الصدر والرأس وفارق الهاشمي الحياة في مستشفى ابن النفيس، إذ نقل إلى هناك إثر إصابته بجروح بليغة خلال الهجوم.وأمر وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل لجنة تحقيقية في حادث الاغتيال والوصول الى الجناة، كما أمر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق القطعة الأمنية الماسكة للأرض في موقع الحادث.وعلى أثر الحادثة أعفى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه لوقوع الاغتيال ضمن قاطع مسؤوليته.ا

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