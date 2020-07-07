رئيس برلمان لبنان يعلق على الزيارة العراقية: ما أعلن عنه مشجع والسري مشجع أكثر!

2020/07/07 | 17:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، ان زيارة الوفد الحكومي العراقي “شديدة الاهمية” وتأتي لتشيع أجواء من التفاؤل عقب أزمات اقتصادية ومالية.وأعتبر بري نتائج زيارة الوفد العراقي إلى لبنان بأنها تأتي في خانة الأهمية الشديدة في عملية مساعدة لبنان، ونقل عنه قوله في معرض تقييمه لها: “ما تم الإعلان […]

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