ملا طلال: الكاظمي وجّه بتسمية شارع باسم الشهيد هشام الهاشمي تخليداً لذكراه

2020/07/07 | 18:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ملا طلال: الكاظمي وجّه الجهات المعنية بتسمية شارع باسم الشهيد هشام الهاشمي تخليداً لذكراه

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