2020/07/07 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

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المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال: قتلة الهاشمي لن يفلتوا من العقاب

ملا طلال: فقدنا قامة كبيرة بعملية غادرة وجبانة نفذتها مجموعة خارجة عن القانون

ملا طلال: الكاظمي وجّه الجهات المعنية بتسمية شارع باسم الشهيد هشام الهاشمي تخليداً لذكراه

المتحدث باسم رئيس الوزراء: هنالك لجنة شكلت بشأن أحداث التظاهرات والنتائج ستظهر قريباً

ملا طلال: مصرون على وضع نقطة نهاية سطر للادولة

ملا طلال: الكاظمي وجه وزيري الدفاع والداخلية بالإشراف على التحقيق بمقتل الهاشمي

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بغداد اليوم - بغداد

علق النائب عن المكون التركماني احمد حيدر البياتي، الثلاثاء (7 تموز 2020)، على استحداث وزارة الدولة لشؤون التركمان وترشيح حسن البياتي وزيراً لها.

وقال البياتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ترشيح حسن البياتي وزي

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المباشرة ولأول مرة بوضع استراتيجية للسياسة التشريعية في العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لعضو هيأة الرئاسة في البرلمان، حسن كريم الكعبي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن &qu

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، رفع دعوى قضائية ضد محمد فوزي الزيدي.

وقال مصدر مخول باسم المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية برهم صالح، إن "رئاسة الجمهورية أقامت دعوى قضائية أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ بشأن

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