’’نتائج ايحابية’’ للقاح كورونا الروسي.. هذا ما اظهره بعض المتطوعين من اعراض

2020/07/07 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

صرحت رئيسة مركز الدراسات السريرية للأدوية في روسيا، يلينا سموليارتشوك، أن حالة المتطوعين بعد تلقيهم لقاحا ضد مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس "كورونا"، جيدة.

يشار إلى أن التجارب السريرية للقاح بدأت في 18 يونيو/حزيران في جامعة سيتشين.



ووفقا لسموليارتشوك، فإن المجموعة الأولى من المتطوعين تلقت اللقاح قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، والثانية قبل أكثر من أسبوعين.

ونقلت وكالة وكالة "سبوتنيك عن الطبيبة" إنه تم رصد بعض ردات الفعل الطفيفة لدى المتطوعين بعد تلقيهم اللقاح، وأن هذه الردود لا تختلف عن ردود الفعل للقاحات الأخرى، حيث كان لدى بعضهم احمرار في الجلد مكان الحقن، وكان بعضهم يعاني من الصداع والحمى وآلام المفاصل والتهاب الحلق.

وأضافت أنه كانت شدة هذه الأعراض ضعيفة، لذلك لم يكن التدخل الطبي مطلوبا، حيث تم التخلص منها في غضون 24 ساعة.

يذكر أنه سبق وبدأت التجارب السريرية للقاح الذي تم إنشاؤه بواسطة خبراء معهد أبحاث علمية ووزارة الدفاع الروسية، على 18 متطوعًا، بما في ذلك الرجال والفتيات، العسكريين والمدنيين، في 18 يونيو في مستشفى بوردينكو العسكري المركزي.



ومن المخطط الانتهاء منها بحلول نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري.

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