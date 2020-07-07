مديرية الشلامجة توضح إجراءاتها بعد إعادة التبادل التجاري عبر المنفذ

2020/07/07 | 18:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، اليوم الثلاثاء، عن إجراءتها بعد إعادة التبادل التجاري للبضائع عبر المنفذ.وقال المعاون الإداري لمديرية منفذ الشلامجة الحدودي، العميد عدنان عبدالله جاسم للوكالة الرسمية، إنه “بعد قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بإعادة التبادل التجاري للبضائع عبر منفذ الشلامجة الحدودي أعدت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي خطة تضمنت أن تكون […]

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