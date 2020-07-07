الاتحاد الكردستاني يحمل حزب بارزاني مسؤولية تفاقم أزمة الرواتب في الاقليم

2020/07/07 | 18:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حمل عضو الاتحاد الوطنـي الكردستانـي، محمود خوشناو، الثلاثاء، حكومة إقليم كردستان مسؤولية أزمة الرواتب.وقال خوشناو لـ /المعلومـة / إن “قطع رواتب موظفي الإقليم هو نتيجة سياسات حكومة كردستان واخطاءها المتكررة في ملف الطاقة والنفط والعلاقة مع الحكومة المركزية في بغداد”.وأضاف، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني يتحمل جزء من هذه المسؤولية بقدر تواجدنا […]

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