انما الاحزاب الاخلاق… - التيتي الحبيب

2020/07/07 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداث 367 : انما الاحزاب الاخلاق…ان ذهبت اخلاقهم ذهبوا….نقتبس هذه الكلمات من بيت شعري مشهور للشاعر احمد شوقي والمناسبة هي ما بات يعرف بفضيحة الوزيرين البيجيديين تجاه مأجوريهم وحرمانهم من الضمان الاجتماعي.



الامر يتعلق بالرميد وزير عدل سابق وحاليا وزير مكلف بحقوق الانسان ويرافع على احترام المغرب لهذه الحقوق في المنتديات وأمام المؤسسات الدولية، والوزير الثاني امكراز وزير الشغل والإدم ......





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