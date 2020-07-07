دور محمد باقر الصدر في إشعال الحرب العراقية الإيرانية (4) - جعفر المظفر

2020/07/07 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر من الناحية السياسية أدت عقيدة الغيبة والرجعة إلى إنهاء حالة الصداع التاريخي الذي طالما أدى إلى زج الشيعة في خلافات مهلكة مع الأنظمة والإمبراطوريات المتتابعة, فلأن الإمام الثاني عشر قد غاب فلا دولة إلا بعد ظهوره.



ومن ناحيتها كانت الأنظمة الإمبراطورية الإسلامية المتعاقبة قد منحت المرجعيات الدينية الشيعية حق التمسك بالطقوس وخاصة العاشورائية إضافة إلى سماحها أو ربما حتى تشجيعها لفريضة الخمس التي ل ......





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