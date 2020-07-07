الفصائل في أزمة.. هل تتلقى ضربة ثانية من الكاظمي؟

2020/07/07 | 18:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرلا تعيش الفصائل المسلحة في العراق أفضل أحوالها في ظل معلومات عن تراجع التمويل الإيراني بشكل كبير، في وقت تؤكد فيها الحكومة نيتها بسط سيطرتها على المنافذ الحدودية التي تهيمن عليها أطراف مسلحة وتعتمد عليها كمصادر للتمويل.

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