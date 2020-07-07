الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

2020/07/07 | 18:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن رئيس البرازيل جايير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، بعد أن جاءت نتائج فحوص سابقة سلبية قبل أسابيع.وقال بولسونارو (65 عاما) في مقابلة مع قنوات تلفزة عدة بعدما شعر بارتفاع حرارته الإثنين “تلقيت للتو النتيجة الإيجابية” للفحص.وأصبحت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد في […]

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