الشيخ قاسم: أميركا تجوع اللبنانيين لتحقيق أهداف إسرائيلية

2020/07/07 | 18:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد نائب الأمين العام ل​حزب الله ​الشيخ نعيم قاسم​، أن عملية التجويع التي تحصل ضد ​لبنان​ تديرها ​الولايات المتحدة​ الأميركية ومعها حلفائها، من أجل ​تحقيق​ أهداف يحتاجها الكيان الاسرائيلي للضغط على لبنان.تبدو الاصابع الخارجية واضحة الاثر في مفاصل الازمة الاقتصادية في لبنان،والدور الاميركي الهدام الذي يريد تجويع لبنان واللبنانيين تنفيذا لاهداف باتت […]

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