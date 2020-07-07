2020/07/07 | 18:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملال طلال لواع: المالية ستقدم خطة إصلاحية شاملة عن الإصلاح الاقتصادي والضرائب جزء منها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 18:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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