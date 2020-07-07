الحكومة العراقية تتعهد بملاحقة منفذي جريمة اغتيال الهاشمي والمتظاهرين

2020/07/07 | 18:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء ،تشكيل لجنة تحقيقية بجريمة اغتيال الباحث والخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي.وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي إن قتلة الهاشمي "لن يفلتوا من العقاب"، عاداً اغتياله فقدان "قامة كبيرة بعملية غادرة وجبانة نفذتها مجموعة خارجة عن القانون".وأضاف أن "عهد الحكومة أنها ستلاحق منفذي الجريمة بحق الهاشمي والمتظاهرين"، مبيناً أن "هنالك لجنة شكلت لمعرفة أحداث التظاهرات وستظهر النتائج قريباً".وتابع ملا طلال أن "الكاظمي وجّه الجهات المعنية بتسمية شارع باسم الشهيد هشام الهاشمي تخليداً لذكراه"، مؤكداً: "مصرون على وضع نقطة نهاية سطر للادولة"، لافتاً إلى توجيه الكاظمي وزيري الدفاع والداخلية بالإشراف على التحقيق بمقتل الهاشمي.وبشأن تجديد الرخصة لشركات الاتصال لخمس سنوات، شريطة دفع الديون وتقديم خدمات الجيل الرابع، أوضح ملا طلال أن مجلس الوزراء ناقش هذا الأمر، وأكد أنه لن تجدد أي رخصة قبل دفع 5% من الديون، حيث تعهد وزير الاتصالات بتقديم الاستقالة من الحكومة في حال عدم تشغيل خدمة G4 بداية العام المقبل. وبخصوص ملف المباحثات بين بغداد وأربيل، ذكر ملا طلال أن الحوار متواصل مع إقليم كردستان في جميع القضايا و"سقف الدستور سيكون الفيصل". وبشأن ملف توزيع الرواتب، أشار ملا طلال إلى أن الحكومة ملزمة بتأمين الرواتب، مطمئناً الموظفين بأن الرواتب ستكون "مؤمنة"، حيث ستقدم المالية خطة إصلاحية شاملة عن الإصلاح الاقتصادي والضرائب.

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