صحة الكرخ تعلن الموقف الوبائي والتوزيع المناطقي للوفيات والاصابات الجديدة بكورونا

2020/07/07 | 19:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ الموقف الوبائي ،و اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-أبو غريب ——— ١٠أبو دشير ——— ١٢الاسكان ———- ٤الاعلام ———- ٧البياع ———— ١٩التاجي ——— ٦الحرية ——— ٤٦الخطيب ——- ٦الدورة ———- ٤٤الدولعي ——- ٢الرحمانية —— ٣السيدية ——— ١٥الشرطة الخامسة ——- ٣الشرطة الرابعة ———- ٣الشعلة ——— ٢٧الطارمية ——- ٢١الطوبجي —— ٥العامرية ——- ١العطيفية —— ٢الغزالية ——- ٢٢القادسية —— ٢الكاظمية —— ٣٣الكرخ ——— ٧المحمودية —- ١٩المعالف ——- ١١المنصور ——- ٩المواصلات —- ١اليرموك ——- ٦اليوسفية —— ٨جكوك ——— ٢حي التراث ——- ٤حي الجامعة —— ٧حي الجهاد ——- ١٣حي الخضراء —— ١حي العامل ——— ١٧حي العدل ——— ٣سجن الكرخ ——- ١٥شارع حيفا ——— ١سكنة جانب الرصافة ——— ١٦محافظة الانبار ———— ١محافظة واسط ——— ٢الوفيات:-وفاة/٦٤سنة/انثى/ابو دشير/محلة٨٥٤- وفاة/٦٠سنة/انثى/الوشاش/محلة٦١٩- وفاة/٥١سنة/ذكر/الدورة/محلة٨٢٨- وفاة/٧٠سنة/ذكر/الرصافة/الامين/محلة٧٣٩- وفاة/٦١سنة/ذكر/الري/محلة٨٥٣- وفاة/٥٧ سنة/ذكر/الدورة/محلة٨٢٤- وفاة/٥٨سنة/ذكر/ابو غريب/النصر والسلام.- وفاة/٣٦سنة/ذكر/الشهداء/محلة٨٧٥-وفاة/٥٣سنة/ذكر/المنصور/محلة٦٠٧- وفاة/٦٢سنة/انثى/الدورة/محلة٨٣٢- وفاة/٦٩سنة/ذكر/الخطيب/محلة٤٢٨- وفاة/٥٠سنة/ذكر/المحمودية/حي الجزائر/قرب مدرسة التاميم.

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