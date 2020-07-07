السفير الإيراني لدى بغداد: من المستبعد ان يتحول العراق الى منطلق لنشاطات الكيان الصهيوني

2020/07/07 | 19:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز استبعد سفير ايران لدى بغداد، ايرج مسجدي، الثلاثاء، أن يتحول العراق الى منطلق لنشاطات الكيان الصهيوني.وقال في حديثه خلال ملتقى دراسة التطورات السياسية الاخيرة في العراق والذي عقد بشكل افتراضي ” من الLستبعد ان يصبح العراق منطلقا ومقرا لنشاطات الكيان الصهيوني”.وأشار مسجدي الى ما وصفها بمسارعة ايران لمساعدة العراق للتخلص من […]

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