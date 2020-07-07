صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 12 حالة وفاة و 436 اصابة جديدة بكورونا

2020/07/07 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

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جاسب الحجامي - مدير عام صحة الكرخ - فيسبوك

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-

أبو غريب ——— ١٠أبو دشير ——— ١٢الاسكان ———- ٤الاعلام ———- ٧البياع ———— ١٩التاجي ——— ٦الحرية ——— ٤٦الخطيب ——- ٦الدورة ———- ٤٤الدولعي ——- ٢الرحمانية —— ٣السيدية ——— ١٥الشرطة الخامسة ——- ٣الشرطة الرابعة ———- ٣الشعلة ——— ٢٧الطارمية ——- ٢١الطوبجي —— ٥العامرية ——- ١العطيفية —— ٢الغزالية ——- ٢٢القادسية —— ٢الكاظمية —— ٣٣الكرخ ——— ٧المحمودية —- ١٩المعالف ——- ١١المنصور ——- ٩المواصلات —- ١اليرموك ——- ٦اليوسفية —— ٨جكوك ——— ٢حي التراث ——- ٤حي الجامعة —— ٧حي الجهاد ——- ١٣حي الخضراء —— ١حي العامل ——— ١٧حي العدل ——— ٣سجن الكرخ ——- ١٥شارع حيفا ——— ١سكنة جانب الرصافة ——— ١٦محافظة الانبار ———— ١محافظة واسط ——— ٢

الوفيات:-وفاة/٦٤سنة/انثى/ابو دشير/محلة٨٥٤- وفاة/٦٠سنة/انثى/الوشاش/محلة٦١٩- وفاة/٥١سنة/ذكر/الدورة/محلة٨٢٨- وفاة/٧٠سنة/ذكر/الرصافة/الامين/محلة٧٣٩- وفاة/٦١سنة/ذكر/الري/محلة٨٥٣- وفاة/٥٧ سنة/ذكر/الدورة/محلة٨٢٤- وفاة/٥٨سنة/ذكر/ابو غريب/النصر والسلام.- وفاة/٣٦سنة/ذكر/الشهداء/محلة٨٧٥-وفاة/٥٣سنة/ذكر/المنصور/محلة٦٠٧- وفاة/٦٢سنة/انثى/الدورة/محلة٨٣٢- وفاة/٦٩سنة/ذكر/الخطيب/محلة٤٢٨- وفاة/٥٠سنة/ذكر/المحمودية/حي الجزائر/قرب مدرسة التاميم.

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت دائرة صحة الرصافة، اليوم الثلاثاء، توضيحا بالتوزيع الجغرافي للإصابات المسجلة اليوم بفيروس كورونا.

واعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن "تسجيل 241 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء (7 تموز 2020)، تسجيل 118 حالة وفاة بفيروس كورونا و1511 حالة شفاء و2426 اصابة جديدة بالفيروس.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، إنه

بغداد اليوم - متابعة

صرحت رئيسة مركز الدراسات السريرية للأدوية في روسيا، يلينا سموليارتشوك، أن حالة المتطوعين بعد تلقيهم لقاحا ضد مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس "كورونا"، جيدة.

يشار إلى أن التجارب السريرية للقاح بدأت

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