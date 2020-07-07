السفير الايراني في بغداد: من المستبعد ان يتحول العراق الى منطلق لنشاطات اسرائيل

2020/07/07 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

استبعد سفير ايران لدى بغداد، ايرج مسجدي، الثلاثاء 7 تموز 2020، أن يتحول العراق الى منطلق لنشاطات...





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