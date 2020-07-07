صحة الرصافة توضح تفاصيل 241 اصابة جديدة بفيروس كورونا سُجلت اليوم

2020/07/07 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت دائرة صحة الرصافة، اليوم الثلاثاء، توضيحا بالتوزيع الجغرافي للإصابات المسجلة اليو...





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