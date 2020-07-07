الكاظمي يترأس الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي في البيت الأبيض

2020/07/07 | 19:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، احمد ملا طلال، عن أن الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين العراق وامريكا ستعقد في أمريكا برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي هدفت الوصول لرؤية واضحة بشأن انسحاب القوات الامريكية فضلا عن ملفات اخرى"، لافتا الى ان "الجولة الثانية ستنطلق عندما يفتح البيت الأبيض أبوابه ستكون هناك زيارة لمصطفى الكاظمي الى واشنطن بهذا الخصوص".

وانطلق الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق بجولته الاولى يوم ١١ حزيران الماضي، عبر نظام الفيديو كونفرانس بسبب إجراءات الوقاية من الوباء، وبحث تنظيم العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة وخاصة الجانب الأمني

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