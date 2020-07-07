المالكي يحذر من محاولة جر العراق إلى الفوضى والقتل

2020/07/07 | 19:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر نوري المالكي، الأمين العام لحزب الدعوة العراقي، رئيس ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء عملية اغتيال المحلل الإستراتيجي والأمني هشام الهاشمي، محذرا من محاولة جر العراق إلى الفوضى والقتل.وقال المالكي في بيان صحافي: “ندين ونستنكر اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، حيث يعد محاولة لجر العراق إلى الفوضى والقتل من خلال الاتهامات المتبادلة وهو ما ينعكس سلبا على […]

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