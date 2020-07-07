2020/07/07 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | احمد ملا طلال: المالية ستقدم خطة إصلاحية شاملة عن الإصلاح الاقتصادي والضرائب جزء منها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | احمد ملا طلال: المالية ستقدم خطة إصلاحية شاملة عن الإصلاح الاقتصادي والضرائب جزء منها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | احمد ملا طلال: المالية ستقدم خطة إصلاحية شاملة عن الإصلاح الاقتصادي والضرائب جزء منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).