2020/07/07 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | احمد ملا طلال: وزير الاتصالات تعهد بتقديم الاستقالة من الحكومة في حال عدم تشغيل خدمة “فور جي” بداية العام المقبل

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