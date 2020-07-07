ما متلازمة عين المكتب؟

2020/07/07 | 19:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت مجموعة من الباحثين والخبراء تحذيرات واسعة مما يمكن أن تفعله ساعات العمل الطويلة أمام الكمبيوتر والحواسيب الآلية في عين الشخص.أشارت صحيفة “أوفثالملوجي تايمز” الصحية المتخصصة إلى أن الرابطة الألمانية لأطباء العيون، حذروا من أن ساعات العمل الطويلة، يمكن أن تصيب الموظفين بمتلازمة “عين المكتب”.وأشارت إلى أن تلك المتلازمة باتت تهاجم موظفي العمل […]

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