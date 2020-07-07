الهاشمي..شهيد الصوت الوطني العراقي والكلمة الاصيلة!!

2020/07/07 | 19:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب لم يكن الشهيد د.هشام الهاشمي باحثا وكاتبا وصحفيا مرموقا فحسب، بل كان فيلسوفا وقامة شاهقة في مضمار الكلمة المعبرة عن الاصالة العراقية في أبلغ معانيها، ورفض أن تخضع هامة العراق للانحدار الى ما لايرتضيه أي عراقي شريف، في أن يكون تابعا للغير أو ينفذ أجندة غير عراقية، لا تنتمي الى تاريخ هذا […]

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