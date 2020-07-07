برهم صالح يشدد على تقديم المتورطين بجرائم داعش إلى محكمة دولية متخصصة

2020/07/07 | 19:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، اليوم الثلاثاء 7-7-2020، كريم خان المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزي...

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