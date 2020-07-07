القوات الخاصة العراقية تقتل إرهابي تسلل ضمن مناطق شمالي بغداد

2020/07/07 | 19:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمقتل انتحاري بعملية امنية في الطارمية شمالي بغداد.وقال المصدر في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إنه “بعد ورود معلومات استخباراتية بتسلل انتحاريين ضمن منطقة الازري التابعة لقضاء الطارمية على الفور تم نصب كمين في المنطقة ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني لواء المشاة 59 الفرقة السادسة بأمرة ضابط […]

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