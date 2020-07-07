“المرسم الصغير” يثير زوبعة في العراقية،، خالد جبر يعتذر: المدير الجديد لا يحب الطفولة وأوقف البرنامج

2020/07/07 | 19:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أحدث مُعد ومقدم برنامج المرسم الصغير الفنان خالد جبر، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان اعلن عن توقف برنامجه الشهير، بسبب ما قال انها عقبات توضع في طريقه.وقال جبر عبر صفحته في فيسبوك ان “مدير قناة العراقية الجديد الذي سلطه علينا مصطفى الكاظمي لا يحب الطفولة والحياة والعراق والعراقيين، حيث […]

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