2020/07/07 | 19:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن مقتل انتحاري واصابة آخر في عملية امنية شمال بغداد.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن العمليات الامنية المستمرة تمكنت القطعات الامنية الماسكة في قاطع شمال بغداد (الطارمية) مع ابطال القوات الخاصة ومن خلال كمين محكم لمتابعة خلايا داعش الارهابية وبجهد استخباري من قتل الارهابي على احمد عواد وكان يحمل رمانة يدوية ويرتدي حزاما ناسفا، فيما تمت اصابة ارهابي اخر يجري البحث عنه حاليا".

واضاف ان "علي احمد عواد يعد من الارهابيين البارزين والمطلوبين للقوات الامنية"، مؤكدة "استمرار العمل التعرضي وملاحقة بقايا داعش الارهابي لحماية القاطع والمواطنين والأهداف الحيوية".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل انتحاري واصابة آخر بعملية امنية شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل انتحاري واصابة آخر بعملية امنية شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).