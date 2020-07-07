حصيلة وفيات عالية.. الصحة تسجل أكثر من 2400 إصابة جديدة بفيروس كورونا


حصيلة وفيات عالية.. الصحة تسجل أكثر من 2400 إصابة جديدة بفيروس كورونا
2020/07/07 | 19:23 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 2426 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 118 حالة وفاة. 

قالت الوزارة ببيان صادر في 7 تموز/يوليو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (11813) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (624420)". 

أضاف البيان "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2426) أصابة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   241

بغداد / الكرخ     436

مدينة الطب        41

النجف الأشرف    43

السليمانية           172  

أربيل               137  

دهوك               15                   

كربلاء            75 

كركوك           66   

ديالى                62

واسط                27             

البصرة             137

ميسان              89 

بابل                 172  

الديوانية             49 

ذي قار             162  

الأنبار               18 

المثنى              43 

نينوى              15 

صلاح الدين       426

    - الشفاء:  1511  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   208  

بغداد الكرخ     281  

مدينة الطب      5      

النجف          95  

السليمانية       4          

أربيل           84 

دهوك          9                 

كربلاء        89 

كركوك       64   

ديالى          75 

واسط      31 

البصرة      71 

ميسان        103   

بابل           98 

الديوانية       130   

ذي قار        145

الأنبار         13

نينوى          6    

- الوفيات  118     حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     21

بغداد الكرخ        12

مدينة الطب       4

النجف            2

السليمانية        5

أربيل            6                     

كربلاء          5

كركوك         3  

ديالى            1  

واسط          6 

البصرة        11 

ميسان         4

بابل           6 

الديوانية       2 

ذي قار        22 

الأنبار        2  

المثنى        2 

صلاح الدين    4  

 مجموع الإصابات :  64701مجموع حالات الشفاء : 36252الراقدون الكلي:      25764الراقدون في العناية المركزة:  396مجموع الوفيات:    2685". اقرأ/ي أيضًا: 

استئناف التبادل التجاري مع إيران..

قرارات جديدة من لجنة الصحة

تراجع طفيف لمؤشر الجائحة في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة وفيات عالية.. الصحة تسجل أكثر من 2400 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة وفيات عالية.. الصحة تسجل أكثر من 2400 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).

واصل القراءة على الترا عراق
Sponsored Links