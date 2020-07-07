حصيلة وفيات عالية.. الصحة تسجل أكثر من 2400 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت الوزارة ببيان صادر في 7 تموز/يوليو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (11813) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (624420)".
أضاف البيان "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2426) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 241
بغداد / الكرخ 436
مدينة الطب 41
النجف الأشرف 43
السليمانية 172
أربيل 137
دهوك 15
كربلاء 75
كركوك 66
ديالى 62
واسط 27
البصرة 137
ميسان 89
بابل 172
الديوانية 49
ذي قار 162
الأنبار 18
المثنى 43
نينوى 15
صلاح الدين 426
- الشفاء: 1511 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 208
بغداد الكرخ 281
مدينة الطب 5
النجف 95
السليمانية 4
أربيل 84
دهوك 9
كربلاء 89
كركوك 64
ديالى 75
واسط 31
البصرة 71
ميسان 103
بابل 98
الديوانية 130
ذي قار 145
الأنبار 13
نينوى 6
- الوفيات 118 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 21
بغداد الكرخ 12
مدينة الطب 4
النجف 2
السليمانية 5
أربيل 6
كربلاء 5
كركوك 3
ديالى 1
واسط 6
البصرة 11
ميسان 4
بابل 6
الديوانية 2
ذي قار 22
الأنبار 2
المثنى 2
صلاح الدين 4
مجموع الإصابات : 64701مجموع حالات الشفاء : 36252الراقدون الكلي: 25764الراقدون في العناية المركزة: 396مجموع الوفيات: 2685". اقرأ/ي أيضًا:
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