حصيلة وفيات عالية.. الصحة تسجل أكثر من 2400 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/07 | 19:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 2426 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 118 حالة وفاة.

قالت الوزارة ببيان صادر في 7 تموز/يوليو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (11813) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (624420)".

أضاف البيان "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2426) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 241

بغداد / الكرخ 436

مدينة الطب 41

النجف الأشرف 43

السليمانية 172

أربيل 137

دهوك 15

كربلاء 75

كركوك 66

ديالى 62

واسط 27

البصرة 137

ميسان 89

بابل 172

الديوانية 49

ذي قار 162

الأنبار 18

المثنى 43

نينوى 15

صلاح الدين 426

- الشفاء: 1511 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 208

بغداد الكرخ 281

مدينة الطب 5

النجف 95

السليمانية 4

أربيل 84

دهوك 9

كربلاء 89

كركوك 64

ديالى 75

واسط 31

البصرة 71

ميسان 103

بابل 98

الديوانية 130

ذي قار 145

الأنبار 13

نينوى 6

- الوفيات 118 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 21

بغداد الكرخ 12

مدينة الطب 4

النجف 2

السليمانية 5

أربيل 6

كربلاء 5

كركوك 3

ديالى 1

واسط 6

البصرة 11

ميسان 4

بابل 6

الديوانية 2

ذي قار 22

الأنبار 2

المثنى 2

صلاح الدين 4

مجموع الإصابات : 64701مجموع حالات الشفاء : 36252الراقدون الكلي: 25764الراقدون في العناية المركزة: 396مجموع الوفيات: 2685". اقرأ/ي أيضًا:

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