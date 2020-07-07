2020/07/07 | 19:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرلم يتوقف أمر الاتهام الموجه لكتائب حزب الله على التحليل والتفسير فحسب، بل عززت الرسائل والمحادثات الخاصة بين الهاشمي وبعض المقربين منه، الإصرار على توجيه أصابع الاتهام على هذا الفصيل، لما احتوته المحادثات من تأكيدات سابقة للهاشمي حول تعرضه لتهديدات بالتصفية من قبل كتائب حزب الله، ولا سيما بعد تغريداته التي رافقت عملية الدورة، فيما تصاعدت المطالبات بالتحقيق في الشبهات التي تلاحق الكتائب وكشف الجناة.

اقرأ/ي أيضًا:

دم الهاشمي يطارد الكتائب ويشعل الغضب..



هل يستطيع الكاظمي كشف الجناة؟

اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي..



ماذا قال في آخر كلماته؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من الجهة المسؤولة عن اغتيال هشام الهاشمي؟) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من الجهة المسؤولة عن اغتيال هشام الهاشمي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).