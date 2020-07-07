2020/07/07 | 19:23 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الترا عراق - فريق التحريرلم يتوقف أمر الاتهام الموجه لكتائب حزب الله على التحليل والتفسير فحسب، بل عززت الرسائل والمحادثات الخاصة بين الهاشمي وبعض المقربين منه، الإصرار على توجيه أصابع الاتهام على هذا الفصيل، لما احتوته المحادثات من تأكيدات سابقة للهاشمي حول تعرضه لتهديدات بالتصفية من قبل كتائب حزب الله، ولا سيما بعد تغريداته التي رافقت عملية الدورة، فيما تصاعدت المطالبات بالتحقيق في الشبهات التي تلاحق الكتائب وكشف الجناة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من الجهة المسؤولة عن اغتيال هشام الهاشمي؟) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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