ازمة الطماطم في اربيل .. قرارات جديدة وتسهيلات لتجار وسط وجنوب العراق

2020/07/07 | 19:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتخذت اربيل ، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات من اجل حل مشكلة تصريف المحاصيل الزراعية المحلية وخصوصاً "الطماطم" في حدود المحافظة، مؤكدة على تشجيع الفلاحين على الاستمرار في انتاج وتسويق هذا المحصول بعد انخفاض أسعاره بشكل كبير.

وجاء في بيان لمكتب محافظ اربيل ورد لوكالة شفق نيوز، ان المحافظ فرست صوفي"عقد، اليوم، اجتماعا مع عدد من ممثلي الفلاحين الذين يعانون من مشكلة تصريف وانخفاض سعر محاصيلهم"، مبينا انه "بالتنسيق مع وزير الزراعة ومصادر المياه في حكومة الاقليم ومديرية زراعة اربيل توصل الاجتماع الى عدد من النتائج بينها اعادة تشغيل معمل تعليب الطماطم من شراء وتصريف المحصول".

وأضاف البيان أنه "من اجل تشجيع الفلاحين المحليين قرر أحد الميسورين بأن يقوم يوميا ولمدة ستة ايام بشراء 45 طنا من الطماطم وتوزيعها كعمل خيري في المخيمات والاحياء الفقيرة في اربيل ، معربا عن شكره وتقديره لجهوده الخيرية.

واشار البيان الى أنه "من اجل الحث على بيع محصول فلاحي حدود محافظة اربيل تقرر تقديم التسهيلات لقدوم جميع التجار من مناطق وسط وجنوب العراق الى اربيل "، لافتا الى أنه "من اجل هذا الهدف قام قائممقام اربيل اليوم بزيارة علوة اربيل وتم وضع الية مناسبة لقدوم مشتري الطماطة والمحاصيل الاخرى".

وقرر الاجتماع ايضا أن "يقوم البقالون بإعادة كل صندوق طماطة فارغ الى الفلاحين مقابل سعر مقداره 250 دينارا ، مضيفا انه تقرر ايضا خفض اسعار خزن صناديق الخضر والفواكه بشكل مناسب.

ولجأ المزارعون في محافظة اربيل ، الاسبوع الماضي، على اتلاف محاصيلهم الزراعية من الطماطم ورميها في الشوارع العامة، كفعل احتجاجي على اعتماد الاستيراد واهمال المنتج المحلي.

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