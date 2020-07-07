2020/07/07 | 19:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا يصيب رئيس واحدة من أكثر الدول تضرراً بالفيروس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 19:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يصيب رئيس واحدة من أكثر الدول تضرراً بالفيروس) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يصيب رئيس واحدة من أكثر الدول تضرراً بالفيروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).