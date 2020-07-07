2020/07/07 | 19:28 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغداد طالب النائب المستقل محمد شياع السوداني، بالاسراع في حل معضلة المحالين الى التقاعد قسرا.وقال السوداني في بيان" انه وعلى الرغم من التأخير فقد باشرت الوزارات بتوزيع رواتب الموظفين الا أن مشكلة ال(261) الف عائلة من الموظفين الذين احيلوا قسرا إلى التقاعد (على وفق عمر 60 عاما ) مازالت من دون حلّ منذ أكثر من ستة أشهر.واضاف ان هذه المشكلة حصلت على وفق قرار متسرع غير مدروس من الحكومة السابقة واستجابة من البرلمان على الرغم من تحفظات الكثير من أعضائه في أثناء مناقشة القانون والتحذير مما سيترتب عليه من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وهو ما حصل للاسف إذ فقد البلد خيرة كفاءته وخبراته في أكثر من قطاع فضلا على تداعيات اجتماعية ونفسية ومعيشية على شريحة واسعة أفنت سني عمرها خدمة وعطاءً للدولة والمجتمع .وفي معرض حل هذه المشكلة نوه السوداني الى انه للاسف لا مقترح مشروع التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد المعروض حاليا في البرلمان أخذ طريقه إلى التنفيذ ولا هيأة التقاعد والوزارات المعنية أنجزت معاملات المتقاعدين ومنحتهم استحقاقهم والأمر الذي زاد المشكلة تعقيدا مانمر به من ظروف صحية توجب المكوث في البيت وتطبيق التباعد الاجتماعي وكيف لهذه الشريحة أن تعيل عوائلها وتسد احتياجاتهم بعد أن قطعوا عنهم رواتبهم ولم يمنحوهم راتبهم التقاعدي.وأشار السوداني إلى اهمية قيام الحكومة بأتخاذ قرار يعتمد المكاشفة والمصارحة مع المتقاعدين قسرا أما بتبني مقترح التعديل في جدول اعمال مجلس النواب في أقرب جلسة وهو الخطوة الصحية والمنصفة أو برفض التعديل على وفق أسباب محددة لإنهاء هذا الجدل والانتظار وما يشوبه من انعكاسات نفسية سلبية.واكد اهمية إتخاذ ما يلزم بشأن مقترح سبق وان طالب به بمنح المتقاعدين سلفة تعينهم في قوتهم اليومي وتستقطع من رواتبهم بعد صرفها سواء رجعوا إلى وظائفهم ام من خلال راتبهم التقاعدي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يطالب بحل معضلة المحالين الى التقاعد قسرا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يطالب بحل معضلة المحالين الى التقاعد قسرا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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