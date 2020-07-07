السوداني يطالب بحل معضلة المحالين الى التقاعد قسرا

2020/07/07 | 19:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد طالب النائب المستقل محمد شياع السوداني، بالاسراع في حل معضلة المحالين الى التقاعد قسرا.وقال السوداني في بيان" انه وعلى الرغم من التأخير فقد باشرت الوزارات بتوزيع رواتب الموظفين الا أن مشكلة ال(261) الف عائلة من الموظفين الذين احيلوا قسرا إلى التقاعد (على وفق عمر 60 عاما ) مازالت من دون حلّ منذ أكثر من ستة أشهر.واضاف ان هذه المشكلة حصلت على وفق قرار متسرع غير مدروس من الحكومة السابقة واستجابة من البرلمان على الرغم من تحفظات الكثير من أعضائه في أثناء مناقشة القانون والتحذير مما سيترتب عليه من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وهو ما حصل للاسف إذ فقد البلد خيرة كفاءته وخبراته في أكثر من قطاع فضلا على تداعيات اجتماعية ونفسية ومعيشية على شريحة واسعة أفنت سني عمرها خدمة وعطاءً للدولة والمجتمع .وفي معرض حل هذه المشكلة نوه السوداني الى انه للاسف لا مقترح مشروع التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد المعروض حاليا في البرلمان أخذ طريقه إلى التنفيذ ولا هيأة التقاعد والوزارات المعنية أنجزت معاملات المتقاعدين ومنحتهم استحقاقهم والأمر الذي زاد المشكلة تعقيدا مانمر به من ظروف صحية توجب المكوث في البيت وتطبيق التباعد الاجتماعي وكيف لهذه الشريحة أن تعيل عوائلها وتسد احتياجاتهم بعد أن قطعوا عنهم رواتبهم ولم يمنحوهم راتبهم التقاعدي.وأشار السوداني إلى اهمية قيام الحكومة بأتخاذ قرار يعتمد المكاشفة والمصارحة مع المتقاعدين قسرا أما بتبني مقترح التعديل في جدول اعمال مجلس النواب في أقرب جلسة وهو الخطوة الصحية والمنصفة أو برفض التعديل على وفق أسباب محددة لإنهاء هذا الجدل والانتظار وما يشوبه من انعكاسات نفسية سلبية.واكد اهمية إتخاذ ما يلزم بشأن مقترح سبق وان طالب به بمنح المتقاعدين سلفة تعينهم في قوتهم اليومي وتستقطع من رواتبهم بعد صرفها سواء رجعوا إلى وظائفهم ام من خلال راتبهم التقاعدي

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