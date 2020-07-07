قادة القبائل في سوريا يدعون الى المقاومة الشعبية لخروج القوات الامريكية من البلاد

2020/07/07 | 19:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… دعا قادة القبائل من المجلس القبلي السوري في بيان له جميع القوى في البلاد الى تحرير الاراضي السورية من التواجد الامريكي والتركي وتشكيل المقاومة الشعبية .ونقلت صحيفة مورننغ ستار البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن المجلس في بيانه قوله إن ” على قوات الاحتلال الامريكية مغادرة البلاد ، داعيا جميع القبائل […]

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