عمليات بغدادعلن مقتل ارهابي واصابة اخر في كمين محكم بمناطق شمال العاصمة

2020/07/07 | 19:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، مقتل ارهابي وجرح اخر في عملية امنية شمال بغداد.وقالت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/ انه “ضمن العمليات الامنية المستمرة تمكنت القطعات الامنية الماسكة في قاطع شمال بغداد (الطارمية) مع ابطال القوات الخاصة ومن خلال كمين محكم لمتابعة خلايا داعش الارهابية وبجهد استخباري من قتل الارهابي على احمد […]

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