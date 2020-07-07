بالفيديو،، “وفد التكتك” من ساحة التحرير يصل بيت الهاشمي لتقديم التعازي

2020/07/07 | 19:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع يظهر وصول وفد من سائقي التكتك ومتظاهري ساحة التحرير الى منزل الخبير الأمني الراحل هشام الهاشمي.واغتيل الهاشمي بخمس رصاصات من قبل مسلحين مجهولين امام منزله في زيونة شرقي بغداد مساء امس الاثنين.

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