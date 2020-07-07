مسؤول بالصحة العراقية: هناك فئة لن تصاب بكورونا لأشهر

2020/07/07 | 19:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، د.رياض عبد الأمير، ان فئة المتعافين من فيروس كورونا كما هو واضح علمياً حتى الآن ستكتسب مناعة منه تتراوح ما بين أسبوعين الى 3 أشهر وربما أكثر.وقال عبد الأمير في مقابلة متلفزة تابعتها “العهد نيوز” إن “المصابين المتعافين من كورونا تكون لديهم مناعة […]

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