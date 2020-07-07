2020/07/07 | 19:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ د.حسين الديك ..لقد تميز الموقف الامريكي عبر سنوات طويلة بالدعم المطلق لاسرائيل ، و بالوضوح التام وتقديم الدعم السياسي و العسكري والاقتصادي ، وتوفير غطاء سياسي دولي لشرعنه كافة الخطوات الاحادية الجانب التي تقوم بها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية، وانسحب هذا الموقف التقليدي على الادارات الامريكية المتعاقبة سواء كانت ديمقراطية او جمهورية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانقسام الامريكي من خطة الضم انتصار للقضية الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانقسام الامريكي من خطة الضم انتصار للقضية الفلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).