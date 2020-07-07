مسؤول كبير بالصحة العراقية: هناك فئة لن تصاب بكورونا لأشهر.. لدى اصحابها مناعة

2020/07/07 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكد مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، د.



رياض عبد الأمير، ان فئة المتعافين من فيروس كورونا كما هو واضح علمياً حتى الآن ستكتسب مناعة منه تتراوح ما بين أسبوعين الى 3 أشهر وربما أكثر.

وقال عبد الأمير في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "المصابين المتعافين من كورونا تكون لديهم مناعة كافية تمنع اصابتهم او تأثير المرض عليهم إن عاد إليهم لأنه سيكون اقل شدة، هناك بحوث تشير الى ان مدة المناعة المكتسبة 3 أشهر او ربما شهران وقد تكون لأسبوعين لا يوجد هناك شيء ثابت ولم يثبت لدينا ان مصاباً تعافى وعاد اليه الفيروس بعد مدة".

ولفت الى ان العلاج ببلازما النقاهة فعال لأنه يقتل الفيروس لكن بشرط عدم حصول ضرر كبير بالرئة لدى المريض لأنها ستكون غير قادرة على انقاذه بما فيها من أجسام مضادة".

وشدد على ان " الحالة المعنوية والنفسية للمصاب تتحكمان بالمناعة ان ساءت المعنويات تراجع مستوى المناعة وان كانت عالية كانت أقوى".

وفيما يتعلق بتسارع معدل التعافي في العراق واسبابه شدد عبد الأمير على انه "لا صحة لما يقال بأن ازدياد نسبة تعافي مرضى كورونا في العراق يعود إلى تراجع فاعلية الفيروس، الزيادة حكمتها عوامل من بينها مناعة المريض وتوفر الرعاية الطبية ومراجعته للمستشفى بوقت مبكر وتوفر الأوكسجين".

وفيما يتعلق بالعلاجات الحالية المؤمل اعتمادها في العراق ذكر مدير دائرة الصحة العامة "بالنسبة لما يصطلح عليه بالعلاج الروسي افيفافير، تم اضافته بالبروتوكول العلاجي، وهو علاج ياباني بالأصل ومكتشف كمضاد فيروسات منذ عام 2000 وروسيا قالت إنه نجح معها في تسريع شفاء المصابين بكورونا".

وشدد على انه "لا يوجد أي تصريح رسمي بوصوله وتوزيعه للمستشفيات، بعد اقراره باللجنة العلمية توجهت وزارة الصحة لشرائه وسنشتري من الأضمن والاسرع والأكثر رصانة، أيضا وجهت وزارة الصحة".

وتابع " أيضا تمت إضافة علاجي ريمدسفير الذي قال الولايات المتحدة انه نجح معها، كل العلاجات الحالية ليست حاسة ولا توجد دولة قالت إنها اكتشفت او انتجت علاجا حاسما لكورونا وما يجري اعتماده حاليا هو علاجات تجريبية ريثما يتم اكتشاف علاجي خاص للفيروس".

وفي وقت سابق ، طرح المتخصص بالصحة العامة في دائرة صحة الكرخ - د.



زياد حازم ، نتائج مشجعة لعلاج ’’افيفافير’’ في روسيا ، مبيناً انه اسهم بعلاج اكثر من 125 الف حالة مصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وقال حازم في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن " عقار افيفافير المقر لعلاج كورونا في روسيا بإمكانه الدخول الى الحامض الرايبوسومي للفيروس وقتله والعلاج مكتشف منذ أعوام للتعامل مع الامراض الفيروسية لكن روسيا اقرته كعلاج لكورونا".

وأضاف "تم استخدام العلاج منذ تاريخ 16 أيار الماضي في روسيا ونجح بإحداث هبوط حاد بعدد الإصابات الخطيرة والوفيات وخلال أسبوعين تم شفاء أكثر من 125 الف حالة".

ولفت الى ان " العقار بإمكانه تقليل مكوث المريض فلي المستشفى من 14 يوماً الى 4 أيام وفقاً لما أكده الجانب الروسي وهناك دراسات في كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة مستمرة بشأنه وربما يتم اعتماده".

وعبر عن اعتقاده بأنه انه سيتم توفيره للمرضى في العراق قبل نهاية الأسبوع المقبل" مؤكداً أنه " لن يعطى لجميع المرضى ويقتصر على الحالات الخطيرة كمرحلة اولى".

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بغداد اليوم - بغداد

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اصدرت دائرة صحة الرصافة، اليوم الثلاثاء، توضيحا بالتوزيع الجغرافي للإصابات المسجلة اليوم بفيروس كورونا.

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وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، إنه

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