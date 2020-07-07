منظمة الرسل الصغار تقيم حملة توعية حول مشروع الدعم الزراعي للفلاحين في كرمليس الذي تموّله USAID

2020/07/07 | 19:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أقامت منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية بالتعاون مع مكتب إعمار كرمليس حملة توعية حول مشروع الدعم الزراعي للفلاحين في كرمليس يومي الأثنين والثلاثاء الموافقين 6 – 7 حزيران في قصبة كرمليس والمناطق المحيطة بها وقرية شاقولي وهذا المشروع تموّله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفّذه منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية بالتعاون …

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