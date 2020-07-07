البرلمان العربي يدين اغتيال الهاشمي ويطالب بمحاسبة الإرهابيين

2020/07/07 | 20:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أدان رئيس البرلمان العربي مشعل فهد السلمي حادث اغتيال الباحث السياسي العراقي هاشم الهاشمي، وقدم تعازيه لرئيس وحكومة العراق ولأسرة الراحل، مطالبًا بمحاسبة مرتكبي العمل الإرهابي الذي وصفه بالجبان، ومؤكدًا دعم الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة. وكتب مشعل السلمي تغريدة على تويتر قال فيها: "ندين جريمة اغتيال الباحث السياسي العراقي هاشم الهاشمي، ونقدم التعازي للعراق رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً ولأسرة الفقيد، ونشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي الجبان وتقديمهم للعدالة،وندعم الاجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون".

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