لماذا يحجم بعض الناس عن ارتداء أقنعة الوجه؟

2020/07/07 | 20:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة مع تواصل عدم وجود لقاح أو دواء لمرض “كوفيد-19″، فإن الحل الوحيد المتاح حاليا هو ارتداء أقنعة الوجه لمكافحة انتشار الفيروس.ومع ذلك، فإن بعض الناس يقاومون الفكرة، ويرفضون ارتداء أقنعة الوجه، حيث اشتد الجدل حول استخدام القناع مع تخفيف قيود التباعد الاجتماعي.ومن المثير للاهتمام، أن دراسة أجريت من قبل مركز Vision […]

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