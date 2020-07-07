2020/07/07 | 20:24 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار الرحلات الاستثنائية لاعادة العراقيين العالقين في الدول الاخرى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 20:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار الرحلات الاستثنائية لاعادة العراقيين العالقين في الدول الاخرى) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار الرحلات الاستثنائية لاعادة العراقيين العالقين في الدول الاخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).