كردستان تسجل اعلى حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة

2020/07/07 | 20:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء ،تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 495 إصابة بفيروس كورونا، بواقع 186 في أربيل، و177 في السليمانية، و59 في كرميان، و39 في رابرين، و25 في دهوك، و9 في حلبجة. الوزارة أشارت إلى شفاء 79 حالة، منها 65 في أربيل، و6 في كرميان، و4 في دهوك، و4 في حلبجة، لافتة إلى تسجيل 8 وفيات، بواقع 1 في أربيل، و5 في السليمانية، و2 في كرميان.وبهذا يرتفع عدد المصابين بالفيروس المستجد إلى 8134 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 2868، بينما أصبح عدد المتوفين جراء الفيروس 271. يشار إلى أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق بلغ 64701، ومجموع حالات الشفاء وصلت إلى 36252، أما مجموع الوفيات فبلغت 2685، حسب بيان لوزارة الصحة العراقية.

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